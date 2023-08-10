سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التداولات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث سجل في بنك مصر، اليوم، 100.37 جنيه للبيع، و100.07 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس، في أبرز البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك المصرية قبل قليل.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات: 100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات: 99.33 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات: 100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات: 100.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة بنهاية التعاملات: 100.56 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية بنهاية التعاملات: 100.66 جنيه للبيع، مقابل 96.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.21 ريال.