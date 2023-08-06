سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-8-2023 في البنوك

حالة من الاستقرار تشهدها عملة دولة الكويت اليوم الأحد 6-8-2023، في البنوك المصرية، عبر وجود استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري، وسجل اليوم سعر الديار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بـ100.64 جنيه للبيع و100.21 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد: 100.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد: 99.37 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد: 100.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد: 100.05 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الأحد: 100.54 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الأحد: 100.63 جنيه للبيع، مقابل 96.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الأحد: 3.28 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الأحد: 12.30 ريال.