سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-8-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-8-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 100.30 جنيه للبيع و99.97 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم السبت: 100.54 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم السبت: 100.63 جنيه للبيع، مقابل 96.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم السبت: 3.28 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت: 12.30 ريال.