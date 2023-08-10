نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، تشغل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم، للاطمئنان على النتيجة، ثم البدء في تقديم الأوراق إلى المدارس الثانوية بحسب مجموعهم ورغباتهم.

تنشر «الوطن»، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج

وعن نتيجة الدور الثاني لشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى اعتمادها بعد ما جرى تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات وإعداد الكشوف.

الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أنه يمكن الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، من خلال المدرسة أو الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب، مع تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم للقبول بالثانوية العامة في سوهاج

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 2 صورة.

- الشهادة الصحية.

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام إلكترونية.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صور شخصية حديثة.

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023 + ۲ صورة.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالبة وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي، وتكتب بخط واضح.

- ملف ورقي + حافظة بلاستيك بكبسولة.

- طابع مهن تعليمية + 1 طابع تعليمي.