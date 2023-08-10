اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية في القليوبية بنسبة نجاح 93.05% 

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة بنجاح 93.05% للطلاب النظاميين، و90% للإعدادية المهنية، حيث تقدم للامتحان الدور الثاني 21144، حضر منهم 18372 ونجح منهم 17095 طالبًا وطالبة .

نتيجة طلاب التربية الفكرية المتقدمين لتقييم شهادة التلمذة

كما اعتمد محافظ القليوبية نتيجة طلاب التربية الفكرية المتقدمين لتقييم شهادة التلمذة الصناعية بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك بمدارس التربية الفكرية بطوخ وقليوب وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة القليوبية، متاحة الآن خلال موقع المديرية على الرابط التالي من هنا.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضحت أن توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، كالتالي:

اللغة العربية 80

اللغة الإنجليزية 60

الدراسات 40

الرياضيات 60

العلوم 40

أكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيره إلى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة العامة والفنية.