يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف 2023، عقب اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بنسبة نجاح 78% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 16 ألفا و206 طلاب وطالبة، حضر منهم 14 ألفا 545 طالبا وطالبة، نجح منهم 11 ألفا و351 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف 2023

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف 2023، على موقع المديرية، حيث يمكن للطالب التعرف على نتيجته من هنا.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين، ونسبة نجاح لطلاب المنازل بلغت 76.14%، فيما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4% ما بين 92.3% للنظامي، ومنازل 71.4%، وبلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني 100%.

إدارة سمسطا تحتل المركز الأول في نسب النجاح بالدور الثاني

وجاءت إدارة سمسطا التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح 81.7 %، تلتها إدارة الواسطى في المركز الثاني بنسبة 79.7%، بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 79.2%، وإدارة بني سويف في الرابع بنسبة 78.1%، وفي المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 77.3%، فيما جاءت إدارة ناصر سادس بنسبة نجاح 77.2%، وإدارة إهناسيا في المركز السابع بنسبة 73.3%.