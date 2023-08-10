محافظ مطروح: افتتاح وحدة سيدي حنيش الصحية بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال إحلال وتجديد وتطوير وحدة سيدي حنيش الصحية شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور النائبة سحر عيد، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة محمد مصطفى نائب رئيس المدينة، ولفيف من عمد ومشايخ مطروح، في إطار استمرار جهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي لخدمة قبائل مطروح.

6 ملايين جنيه تكلفة إحلال وتجديد الوحدة

وقال وكيل وزارة الصحة، اليوم، إن أعمال تطوير وحدة سيدي حنيش الصحية شرق مرسى مطروح، تتضمن إحلالاً وتجديداً لمبنى الوحدة على مساحة 300م2 على مساحة إجمالية 2280 م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه دعما من وزارة الصحة وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

معدات وإمكانات وحدة سيدي حنيش الصحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الوحدة بها عيادة استقبال وأسنان وصيدلية وعيادة تنظيم أسرة وتثقيف صحي وتسجيل مواليد وغيرها، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض، تخدم الوحدة الصحية نحو 3 آلاف نسمة من أهالي القرية والتجمعات.

تشغيل الوحدة 24 ساعة

ووجه محافظ مطروح بأهمية تشغيل الوحدة على مدى الـ24 ساعة، مع استقبال المرضى مع جهود التعاون مع المجتمع المدني والقرى السياحية بالمنطقة لمزيد من تطوير الخدمات الطبية بالوحدة الصحية.