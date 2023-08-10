تفاصيل المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف مزاياها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، مشيرة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المزايا منها «الجمع بين معاشين، الحصول على سكن حكومي مناسب، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والدمج في المدارس والجامعات، والكشف المجاني في المستشفيات، إلى جانب مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية».

الإعاقات المدرجة بالمرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأوضحت وزارة التضامن أنها بدأت المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، للأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أنها تشمل «الإعاقات البسيطة وكذلك المستوى الأول المتمثلة فيما يلي:

- الإعاقة الذهنية «وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة».

- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص.

- أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي: «الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».

- عيوب خلقية .

- ضمور العضلات البسيط .

- تيبس المفاصل.

- تدرج الإعاقة البصرية وضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل ضمن المرحلة الثالثة.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر أصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط .

- خلل بالأعصاب الطرفية .

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".

- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة .

إتاحة مكاتب تأهيل متنقلة في مختلف القرى والمحافظات

وتزامنا مع تفعيل المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، أوضحت التضامن، أنه سيتم إتاحة مكاتب تأهيل متنقلة في مختلف القرى والمحافظات، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة، على أن يتم الإعلان عنها من خلال السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة.