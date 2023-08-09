كيف تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. 6 خطوات بينها «كشف طبي»

اهتمام كبير توليه الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير الخدمات والتيسيرات لهم، ضمن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتزامنا مع ذلك، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس، المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة مكاتب تأهيل متنقلة

وتميّزت المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، لأول مرة، مكاتب تأهيل متنقلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل القرى والنجوع، بمشاركة عدد من المتطوعين والرائدات المجتمعيات، ضمن حملة «هنوصلك».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، عقب إطلاق المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1- تبدأ خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، عبر هذا الرابط.

2- ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة، اختر «حجز موعد الكشف الطبي» لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

3- عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة، يتم اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة.

4- بعد ذلك يتم إرسال التقرير الطبي للشخص ذوي الإعاقة، لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر النظام الإلكتروني.

5- تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد لإجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة.

6- تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.