رئيس المجلس الرئاسي الليبي: أفريقيا حرمت من التمثيل في مجلس الأمن لـ7 عقود

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن أفريقيا حرمت من التمثيل الدائم في مجلس الأمن لمدة 7 عقود، مضيفا أن الإسراع في المساهمة في مشروعات البنية التحتية مثل تشييد الطرق والسكك الحديدية والسدود والصناعات التحويلية وزيادة المساحات المزروعة وتوفير الطاقة النظيفة وإقامة المشروعات التي تحد من الآثار المدمرة للبيئة الناجمة عن تغير المناخ، سيمكن العالم من مواجهة عدد من الأزمات والمخاطر مثل المجاعات وارتفاع أسعار المنتجات نتيجة الندرة التي تزداد تفاقمت منذ سنوات.

وأضاف «المنفي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية، أن أفريقيا عانت بصورة متعددة من الظلم والتعدي في ظل ظروف تاريخية نسعى لتجاوزها ومعالجة آثارها.

وتابع: «نذكر أن الاتحاد الأفريقي يتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة له دور نتطلع أن يلعبه في تحقيق أحد أهم تطلعات أفريقيا وهو أن تكون المكانة والأهمية التي تستحق في مصلحة السياسة الدولية كقوة فاعلة في حفظ السلام والسلم والأمن».

أوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن أفريقيا وإحساسا منها بأن ظلماً تاريخياً قد وقع عليها لسبعة عقود متوالية بحرمانها من تمثيل عادل ومنصف في مجلس الأمن الدولي على الرغم من تمكن كل شعوب القارة من التحرر من الاستعمار بكل أشكاله وأنواعه وبناء الدولة الوطنية وتأسيس كيانها الإقليمي».