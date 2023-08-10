سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم تبايناً ملحوظاً، منذ بداية التعاملات الصباحية، وتحديداً الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في السوق المصرية بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الخميس 10-8-2023 بمنتصف التعاملات، حسب آخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات 2491 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي يُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2180 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشاراً.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1869 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1453 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2284 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب بمنتصف التعاملات اليومية 17440 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.