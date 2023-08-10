افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات برنامج جامعة الطفل للمرحلة السادسة للمستوى الأول (E1)، بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد كبير من الأطفال المشاركين بالبرنامج.

إعداد الأطفال لمواجهة تحديات سوق العمل

قال الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة: «إن إعداد الأطفال لمواجهة تحديات سوق العمل والمستقبل بشكل عام، من المهام الكبيرة التي تقوم بها جامعة الطفل، كالاهتمامات طويلة المدى للأطفال، الخاصة بعملية التعلم، ومساعدتهم على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها، وتعزيز احترام الذات والثقة وبناء الشخصية، متماشيًا مع تعزيز العلاقة الإرتباطية بين الأطفال والجامعات المحيطة بهم في المناطق المجاورة».

دراسة المناهج على يد أساتذة جامعيين

وأوضح رئيس الجامعة أن المشاركين يدرسون المناهج بقاعات المحاضرات، على يد الأساتذة الجامعيين، والتي يتم مراجعتها من قبل أساتذة وخبراء المناهج التعليمية؛ لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية للحفاظ على الجودة العلمية.

بدء التدريبات داخل كليات الجامعة

وأشارت الدكتورة دعاء الصاوي، منسق جامعة الطفل بجامعة الأقصر، إلى بدء التدريبات داخل كليات الجامعة ابتداءً من السبت المقبل وتستمر حتى الأحد الموافق 20 من أغسطس.