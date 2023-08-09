20 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي للمدينة، وفقا لما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

استطلاع الأحوال الجوية وسرعة الرياح

وأضاف أن رحلات البالون الطائر تحلق من المطار المخصص لها، أمام معبد حتشبسوت، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الخامسة والنصف فجرا بعد استطلاع الأحوال الجوية وسرعة الرياح عبر إطلاق بالونة اختبار للتعرف على طبقات الجو المختلفة، ومن ثم الحصول على تصريح الطيران من برج المراقبة بالمطار.

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر إلى أن البالون من الأنشطة السياحية المميزة التي يفضلها السائحين لدى قدومهم إلى الأقصر، مؤكدا أن البالون مصنف ضمن سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح ويهبط كل مرة في مكان مختلف شرق أو غرب المدينة.

ويحتل البالون الطائر بالأقصرالمركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.