مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر 2023 والأوراق المطلوبة

تعد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، من الكليات الحديثة نسبيا في الجامعة، إذ بدأت الدراسة بها عام 2017، ويهتم طلاب الثانوية العامة، بمعرفة مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر لعام 2023

تقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كل المعلومات عن مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة للالتحاق بها، إذ جرى الإعلان في العام الماضي، أنها تضم تخصصات متنوعة، وتبدأ المصاريف من 991 جنيها.

وأوضح مصدر بجامعة الأقصر، أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الجامعة مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسة للمجلس الأسبوع الجاري.

الأوراق المطلوبة لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها.

9- بطاقة الترشيح للكلية.

أقسام كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

وتضم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، وفقا للموقع الرسمي للكلية، ثلاثة أقسام هى: علوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات «it»، ونظم المعلومات وهو قسم جديد يفتتح لأول مرة هذا العام 2023-2024 وتقع في منطقة العوامية بشارع المدراس، ونظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية، بنظام الساعات المُعتمدة، يدرس الطالب السنتين الأولى قسم عام وفي السنة الثالثة يتخصص في قسم من أقسام الكلية الثلاثة، وتقبل الكلية طلاب العلمي علوم والعلمي رياضة.