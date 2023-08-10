إلغاء رحلات اليوم من البالون الطائر في الأقصر بسبب الرياح

قررت سلطة الطيران المدني، اليوم، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، لشدة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقا لما ذكره أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

اتجاه الرياح شرقا

وأوضح الطيب أن قرار الإلغاء جاء بسبب وجود حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، واتجاه الرياح شرقآ، وسرعة الرياح، والتي قد تهدد سلامة الطيران، مضيفا أن البالون من الأنشطة السياحية المميزة تحلق وفق اتجهات الرياح.

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر إلى أن البالون من أنشطة سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات الرياح والتي لا ينبغي أن تزيد عن 7 عقدة، مؤكد أن البالون يقلع يوميا من المطار المخصص له غرب المدينة أمام معبد حتشبسوت في تمام الساعة السادسة صباحا وتهبط آخر الرحلات في تمام السابعة والنصف صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتكله من مقومات سياحية وأثرية وجغرافية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجة تهدد سلامة الطيران.