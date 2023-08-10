«قومي المرأة» بكفر الشيخ ينظم ندوة عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للتوعية بأليات ومعايير تقييم المشروعات الخاصة بمحور المرأة، لـ30 سيدة من السيدات والفتيات بمركز شباب شنو، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وبمشاركة الدكتورة چاكلين بشرى، وفريدة المزين، والدكتورة ماجدة عمر، وعفاف الجمل، وهويدا بلتاجي، ورباب أبو الديار، وسعيدة كامل، عضوات الفرع.

أهمية دور المرأة فى تبنى مشروعات بيئية خضراء

وخلال فعاليات الندوة تم التأكيد على أهمية دور المرأة في تبنى مشروعات بيئية خضراء ذكية تُساهم في الحفاظ على البيئة، من خلال معايير وآليات تقييم المشروعات التي جرى طرحها من خلال مخرجات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022 الماضي بمشاركة دولية.

الحفاظ على البيئة

وتم خلال الندوة التعرف على كيفية التقديم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية، والشروط الواجب توافرها في المشروع المقدم، كما تم عرض بعض من نماذج المشروعات التي تستطيع المرأة أنّ تتبناها للحفاظ على البيئة كزراعة أسطح المنازل وإعادة تدوير المخلفات البيئة كمشروعات صديقة للبيئة.