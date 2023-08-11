مستشار برنامج المناخ العالمي يوضح تأثير التغيرات المناخية على البشر

التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في كل دول العالم، خاصة بعدما أعلنت هيئة الأرصاد العالمية بدء عصر «الغليان العالمي» والانتهاء من عصر الاحتباس الحراري، ما أثار تساؤلا عن مدى تأثر المحاصيل الزراعية بهذه التغيرات المناخية.

تأثير التغيرات المناخية

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المناخ يؤثر على النظم البيئة الثلاث وهي الأرض والمياه والهواء، بالتالي لا يمكن لأي نشاط بشري أن يكون على قيد الحياة دون هذه النظم البيئة ولو لمدة قصيرة.

وتابع «علام» أن ارتباط البشر بالمناخ هو ارتباط حياة وليست نزاهة، حيث تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الزراعة ويهدد مئات المحاصيل الزراعية بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة إلى تضاعفت، لذلك عندما حذرت منظمة الأرصاد العالمية من بدء عصر الغليان العالمي لتوخي الحذر لأن درجات المرتفعة التي تشهدها هذه الفترة لم تحدث من قبل ومرحلة جديد على البشرية كلها، مضيفا بدون مادة الكلورفين التي تتواجد في أوراق الأشجار لم يسطع الإنسان العيش على سطح الأرض لأنها تساعد على إنتاج الأكسجين.

أوضح أن الدول جادة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، بعدما شهدت الكوارث حول العالم وعلى رأسها أوروبا وأمريكا، خاصة في الحرائق التي تحدث في مثل تلك الدول، نتاج التغير المناخي التي يجب الاهتمام بها، والمسألة لم تتوقف على كونها نظريات للعلماء أو وجهات نظر.

الظواهر الجوية الناتجة عن تغير المناخ

ظواهر جوية عديدة تحدد نتيجة التغيرات المناخية، منها ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وربما توثر هذه الظواهر على صحة الإنسان وتسبب له العديد من الأمراض.