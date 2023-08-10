تكريم 100 عامل في ختام فعاليات التنمية البشرية لعمال الغزل والنسيج

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حفل تكريم العامل المثالي لشركة مصر للغزل والنسيج في ختام فعاليات التنمية البشرية والتمكين الإقتصادي لعمال الشركة وأسرهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم في ظل إهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، عوض السحراوي رئيس اللجنة النقابية بالمحلة، مديري المديريات الخدمية.

بداية الحفل

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، تلاوة القرآن الكريم، تلاه كلمة لعوض السحراوي رئيس اللجنة النقابية للمحلة، التي وجهت خلالها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للعمال.

واستكمل الحفل بكلمة المهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج والتي بدأها بتوجيه الشكر للمحافظ على دعمه الدائم للشركة، مشيرا إلى أن أثر فعاليات التنمية البشرية والتمكين الإقتصادي للعمال وأسرهم بات ملموسا لدى العمال داخل الشركة وأن العنصر البشري يعد أساس العملية الصناعية وأن الشركة هدفها صناعة تاريخ جديد في المحلة، فيجرى الاهتمام به بالتوازي مع تطوير المنشآت لخلق كوادر قادرة على التعامل مع الفترة المقبلة والتطوير الذي يحدث، من خلال نهج عملي.

المحلة قلعة صناعة الغزل والنسيج

واستهل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمته بتوجيه التحية لكل عامل ساهر في عمله بمصنعه، مطالبا العمال بالإنطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي ستعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج النور، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط.

وخلال كلمته أكد محافظ الغربية على تكرار الفعاليات بشكل مستمرة لخدمة عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم، معلنا إنشاء مكتب لتلقى طلبات التوظيف لأبناء العمال وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة والطلبات التعليمية المختلفة داخل الشركة.

تكريم 100 عامل مثالي

وسادت أجواء من البهجة بين العمال وأسرهم عند تكريم 100 عامل مثالي من عمال شركة مصر للغزل والنسيج.

واختتم الحفل بتكريم كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الفعاليات شركة مصر للغزل والنسيج، مديري المديريات الخدمية، المكتب الفني لمحافظ الغربية، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبرى.