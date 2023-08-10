بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، في الكيلو 135 طريق الإسكندرية مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وننشر الأسماء والحالات وهم سهيله صلاح محمود 24 سنة من الإسكندرية وكدمات وسحجات بالجسم وسناء جابر كاظم 24 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وبسنت محمد كارم 24 من الإسكندرية مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ولمياء محمود علي 24 سنة الإسكندرية، وكدمات وسحجات بالجسم، وزهرة حسن عباس 24 من الجيزة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.