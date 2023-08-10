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مصرع شخص في حادث سير على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

كتب:

محمد بخات
02:08 م | الخميس 10 أغسطس 2023
حادث سير - صورة أرشيفية

حادث سير - صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه في حادث سير على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي مصباح علي محمد 56 سنة من خورشيد الإسكندرية جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي إلى موقع الحادث، وجار المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

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