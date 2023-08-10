برلمانية تطالب بوقف تصدير القمح والمكرونة للخارج

أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة إصدار وزيرا التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا وزاريا بمنع تصدير المكرونة للخارج، وذلك لضبط حركة الأسعار داخل السوق المصري بعد الارتفاع الملاحظ لهذه السلع .

منع إعادة تصدير القمح

وقالت النائبة أمل سلامة في تصريحات لـ"الوطن": "إن اتخاذ الحكومة قرارا بحظر تصدير المكرونة ومنع إعادة تصدير القمح والدقيق، سيساهم في توفير القمح بالأسواق، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار السلع التي يدخل القمح في صناعتها".

وأشارت النائبة إلى أنه من غير المقبول أن تكون مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح في العالم، ثم نقوم بإعادة تصدير القمح مرة أخرى في أشكال مختلفة "دقيق أو مكرونة"، وغيرها من الصناعات الغذائية لعدد من الدول.

توافر كميات القمح بالصوامع

وطالبت النائبة بضرورة الاستفادة من توافر كميات القمح المحلي والمستورد داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلى للعديد من الصناعات الغذائية التي تعتمد على القمح كمكون رئيسي، واستقرار أسعار تلك السلع داخل السوق المحلي، وحظر "إعادة تصدير" القمح والدقيق، الذي سبق استيراده من الخارج من خلال الشركات والمطاحن الخاصة، للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي، في ظل موجة الارتفاعات التي تشهدها الأسوق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فضلا عن حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد.