وزير التموين: حجم توريد القمح المحلي بلغ 3.8 مليون طن حتى الآن

توجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالشكر للمزارعين بمختلف المحافظات، بعد زيادة حجم توريد القمح المحلي إلى 3.8 مليون طن منذ بدء موسم التوريد في 23 أبريل الماضي، والذي يستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

توريد القمح المحلي 2023

وأشار وزير التموين خلال افتتاحه للدورة الـ16 للجمعية لعمومية ‏للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا، اليوم الخميس، أن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 5.2 شهرا، فضلا عن استمرار إبرام الصفقات المباشرة لاستيراد القمح من عدة مناشئ من الخارج.

غلق باب توريد القمح في عدة محافظات

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أقر بدء تطبيق قرار غلق موسم توريد القمح في عدة محافظات، منذ الأحد الماضي 16 يوليو، بسبب انخفاض الكميات الموردة اليومية من الأقماح المحلية لموسم 2023 في بعض مواقع التوريد، معلنا استمرار التوريد كما هو في مواقع محددة فندها القرار الوزاري، من أجل توفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بالمطاحن.

وجاءت المواقع التخزينية التي يستمر فيها التوريد، وفقا لقرار المرفق والصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.