ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 165 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 43 سفينة.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29215 طنا تشمل 6598 طن يوريا و2965 طن رمل و1107 أطنان إسمنت، و310 أطنان كحول، و2278 طن ملح صب، و15957 طنا بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45916 طنا تشمل 4200 طن خردة، و3302 طن كسب فول صويا، و2349 طن نواتج تقطير، و6020 طن زيت طعام، و283 طن بازلاء، و841 طن أبلاكاش، و16092 طن ذرة، و515 طن فول صويا، و5300 طن كسب صويا، و7014 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات في ميناء دمياط

بلغت حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 331 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4416 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165035 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131391 طنًا.

وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3525 طن قمح، متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبوراضي وشبرا، وقطار واحد بعد تفريغ 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5341 شاحنة.