مركز الأزهر للفتوى: الأسرة المستقرة تساوي مجتمعا آمنا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الأسرة المستقرة تساوي مجتمعاً آمناً ويجب على الأهالي الاهتمام بأطفالهم من كل النواحي وليس الناحية المادية فقط، مشيراً إلى أن ذلك يقوي الأواصر بين أفراد الأسرة وبعضها البعض، وهذا من الأمور التي حث عليها الإسلام ويجب على الأهالي القيام بها.

استماع الأهل للأولاد

وأضاف العالمي للفتوى أنه من واجبات الآباء والأمهات تجاه أسرتهما تخصيص جزء من الوقت لها، وقت يستمعون فيه لأولادهم، ويناقشون آراءهم، ويوجهونهم، ويتحدثون معهم عن تحديات أسرتهم، ويشاورونهم، ويشاركونهم فيما يحبون، وذلك عملا بالحديث الشريف فيما أقره سيدنا رسول ﷺ من قول سلمان رضي الله عنه: «وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ».

أسس التربية الإسلامية

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية إن أسس التربية الإسلامية تقوم على عددٍ من العناصر المتكاملة التي تساهم في تنشئة الإنسان الصَّالح المستقيم، القادر على أداء واجبات وتكاليف الشَّرع وتحقيق مراد الله من خلقه، وتعتمد هذه التربية على وضع تصوُّرٍ واضحٍ للكون والحياة بما يعين الإنسان على معرفة الغاية من وجوده في هذه الدنيا.والأساس الذي تقوم عليه التربية الإسلامية هو التوحيد، الذي هو أساس التصور الاعتقادي للإسلام.