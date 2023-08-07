تعرف على أبرز الدروس المستفادة من المهاجرين والأنصار خلال الهجرة النبوية

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال صفحته الشخصية، مجموعة من الدروس المستفادة من المهاجرين والأنصار، في الهجرة النبوية الشريفة، والتي تستعرض كيف جمعت الهجرة بين المهاحرين والأنصار وكيف كان التعامل بينهم، وذلك حتى يستفيد منها المسلمون في حياتهم اليومية، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

ثبات وتسليم

تَمَكِّن الإيمان من قلوب المؤمنين الأوائل حتى سَهْلَ عليهم البَدْلُ والتضحية بكل شيء في سبيل الثبات على دينهم، وهان عليهم إيذاء المشركين لهم، بل منهم من بذل روحه في تسليم كامل لله ورضا عنه سبحانه، مثل سيدتنا سمية وزوجها سيدنا ياسر..والدي الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين.

عطاء مع شدة حاجة

رغم الحصار الاقتصادي الذي واجهه السابقون إلى الإسلام قبل الهجرة، إلا أنهم تحمّلوا وثابروا واستكملوا طريق الإيمان والثبات، مع معاناة الإيذاء، والاضطهاد، وشدة الحاجة، وضحوا بديارهم، وأموالهم؛ مهاجرين لله ورسوله ؛ قال تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (الحشر: ٨)

هم الصادقون

صدق المهاجرين مع الله تعالى حملهم على الهجرة إلى المدينة؛ تاركين ديارهم وأموالهم وأهليهم وبلادهم في سبيل التمسك بدينهم، مع أن العيش في نعيم الوطن والمكوث بين الأهل والولد، والتمتع بالأموال، مما جبلت على محبته النفوس؛ ولكنهم يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولَئِكَ هُمُ الصَّادقون). [الحشر: ۸]

بيعة الأنصار

آمن الأنصار بالله سبحانه، وبايعوا رسوله بيعتي العقبة الأولى والثانية على السمع والطاعة والنصرة، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، فوفوا بعهدهم، وصدقوا في بيعتهم. {وَالَّذِينَ آوَوا ونَصَرُوا أولئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُم مُغْفِرَة وَرِزْقٌ كَريمٌ} [الأنفال: ٧٤]

استقبال حافل

فرح الأنصار بمقدم سيدنا رسول الله عليهم، واستقبلوه على مشارف المدينة باستقبال حافل، عبروا فيه عن صدق إيمانهم، وإخلاص حبهم ووفائهم، ورجا كل واحد منهم أن ينزل سيدنا رسول الله ﷺ في داره، فلما بركت ناقته في حي بني النجار أخوال أبيه، قال: «أي بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟» فقالَ أبو أيوب الأنصاري: أنا يا نَبِيَّ الله هذه داري وهذا بابي. [أخرجه البخاري)، فنزل عنده .

حب العطاء والإيثار

حين وصل المهاجرون إلى المدينة لم ينزلوا في بيوت مستقلة أو مخيمات جماعية، بل فتح الأنصار لهم بيوتهم، وشاركوهم أموالهم ومتاعهم، وقاسموهم كلّ شيء، في محبة ظاهرة، وإيثار منقطع الشبيه، حتى قال فيهم الحق سبحانه: ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]

أنصار الله

لم يقتصر عطاء الأنصار ونصرتهم لسيدنا رسول الله ﷺ ودينه على مواقف الهجرة المضيئة، بل وقفوا إلى جوار النبي * في كل موقف، وشهدوا معه المشاهد، في عزة وبأس وتفان حتى قال قائلهم في غزوة بدر «پارسول الله! لو أمرتنا أنْ نَخِيضُهَا الْبَحْرَ لَأَحْضْناها - يعني الخيل [أخرجه مسلم]

حب النبي للأنصار

قابل سيدنا رسول الله إحسان الأنصار بالإحسان وبادلهم حبا بحُبّ، وكافأهم على نصرتهم، وأجزل لهم الثناء والدعاء، وقال في حقهم: «لو سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شعْبَا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ».

رضي الله عنهم

تبوأ المهاجرون والأنصار مكانة عليا في الإسلام؛ لبَذَلِهم وجهادهم وصدقهم وعطائهم الذي لا مثيل له، فنالوا رضا الله ورسوله، ونزل القرآن بالثناء عليهم ووعدهم بالثواب الجزيل؛ قال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ} [التوبة: 100].