تقديم خدمات طبية 1.2 مليون مواطن بكفر الشيخ ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ انطلاقها الأحد، 25 يونيو حتى 9 أغسطس 2023، لمليون و229 ألف مواطن ومواطنة ما بين «مبادرات الرئاسية، وقوافل طبية، وتنظيم أسرة، ونفقة دولة، وغير قادرين، وعيادات خارجية، وطوارئ مستشفيات، ووحدات طب أسرة، ومراكز طبية»، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ154 ألفا 467 مواطناً ومواطنة، بالإضافة إلى تحويل 10 آلاف و464 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

تطعيم 395 ألفا و105 أطفال وطفلة ضمن أعمال المسح الميداني

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جرى تطعيم 395 ألفا و105 أطفال وطفلة ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، ضمن فعاليات مبادرة «100 يوم صحة».

وأشارت إلهام محمود، إلى أنّ عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قدمت خدماتها إلى 109 آلاف و176 منتفعة، بالإضافة إلى 106 آلاف و811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وجرى صرف 106 آلاف و765 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 119 ألفا و181 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ17 ألفا و907 حالات

وأكدت الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية في مديرية الشؤون الصحية ومنسق عام مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ، أنّه جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وصرف العلاج لـ17 ألفا و907 حالات ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 383 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وذكرت «حجاج»، أنّه المرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 1899 منشأة غذائية، وأخذ 486 عينة مواد غذائية، وتحرير 1038 محضرا للمنشآت المخالفة، وضبط 82 منشأة بدون ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، فضلاً عن إعدام 18 ألفا و964 كيلو من الأغذية المختلفة، و284 لتر سوائل، وتم المرور على 392 محطة لمياه الشرب، و93 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.