أستاذ سياسة: هدفنا نظام انتخابي عادل.. و«القائمة المطلقة» لها سلبيات وإيجابيات

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إننا نسعى إلى الوصول لنظام انتخابي عادل يمثل كل الفئات التي نص عليها الدستور، والتي لها الحق في التصويت خلال العملية الانتخابية، ويستطيع الناخب من خلاله اختيار ممثليه بحرية وشفافية، ونظام القائمة المطلقة مثله مثل أي نظام له عيوب ومميزات.

نظام القائمة المطلقة

وأضاف بدرالدين خلال تصريحات لـ«الوطن»: "أن نظام القائمة المطلقة تحصل فيه قائمة الحزب على «50% + 1» من أصوات الناخبين، أي أن الحزب الفائز بهذه النسبة يحصل على كل المقاعد المخصصة للدائرة، لنفترض أن الدولة قُسمت إلى عشر دوائر، وكل دائرة في نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لا بد أن ينجح فيها 10 مقاعد، وينجح الحزب الذي تحصل القائمة الخاصة به على أعلى الأصوات في الدائرة، موضحا: «يعنى لو حصل الحزب على 50% + 1 من أصوات الناخبين سيحصل على المقاعد العشرة كاملة».

سلبيات القائمة المطلقة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه حال حصول حزب آخر على نسبة أقل لا يحصل على أي مقاعد، وهذا من الجوانب السلبية في نظام القائمة المطلقة، ويطلق عليه «المباراة ذات الحصيلة الصفرية» لأن الفائز يحصل على كل المقاعد والخاسر لا يحصل على أي شيء.