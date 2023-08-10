عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل مسلسل «ألفريدو»: يعيد إلهام شاهين للدراما

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، عن تفاصيل مسلسله الجديد «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، ويُعيد من خلاله الفنانة إلهام شاهين إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو عامين.

ونشر عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، البوستر الدعائي للمسلسل، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله.. قريبًا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات.. عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج أحمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وأوضح عمرو محمود ياسين، أنّ «المسلسل إخراج عصام نصار.. من تأليفي وورشتي الجديدة My way، حيث شاركت بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزه سارة مصباح، والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل، في أول أعمالهما».

إلهام شاهين تشيد بمهرجان العلمين

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد أشادت بفكرة مهرجان العلمين، كونه يُسهم في تنشيط السياحة لمدينة العلمين، التي تُعد أحدث وأهم المناطق الساحلية، لاسيما وأن المهرجان لا يقتصر على الحفلات الغنائية فحسب، بل هناك مسابقات وفعاليات رياضية، وجزء خاص بالموضة والأزياء.

وقالت لـ«الوطن»: «تلك الفعاليات الترفيهية، تُعد دعاية عظيمة لمنطقة العلمين، ودومًا المهرجانات الفنية تستقطب الجمهور العربي من كل مكان، والفنانون المصريون يتمتعون بجماهيرية ضخمة جدًا».