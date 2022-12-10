عمرو ورانيا محمود ياسين في مسلسل مع والديهما من 40 سنة.. أسرة فنية

استعاد السيناريست عمرو محمود ياسين، ذكريات مشاركته لوالده الفنان القدير محمود ياسين، ووالدته الفنانة شهيرة، عملًا دراميًا في طفولته بصحبة شقيقته رانيا، وهو العمل الذي مّر عليه أكثر من 40 عامًا من خلال مسلسل يحمل اسم «حبيبها» إنتاج عام 1977.

ونشر عمرو محمود ياسين، مقطع فيديو من المسلسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر خلاله وهو صغير دون العامين، ويلعب بصحبة والده محمود ياسين، الذي بدأ في مناداته بنفس الاسم، وتظهر شهيرة وهي تمسك رانيا بيديها، ويبدأ الحديث الأسري بينهما في إطار العمل الدرامي.

مسلسل حبيبها إنتاج 1977

وعلّق على مقطع الفيديو بقوله: «كنت ناسي إن أنا ورانيا، مثلنّا في المسلسل ده، اللي هو مسلسل حبيبها، بس هو يعني أنا تقريبًا مش عارف إنِ بمثل أو أكيد مش عارف، وفاهم إن ده يوم طبيعي عادي بابا وماما و كده، و في الضياع تشرد قوي، ربنا يرحمك يا حج محمود».

مسلس حبيبها، بطولة محمود ياسين، شهيرة، حياة قنديل، فكري أباظة، أمينة رزق، تأليف يوسف فرنسيس، إخراج فايز حجاب، عرض عام 1977 وتدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق.

عامان على وفاة محمود ياسين

توفي الفنان الكبير محمود ياسين يوم 14 أكتوبر عام 2020، بعد رحلة عطاء فني كبير، ترك خلاله إرثًا ما بين السينما والدراما والمسرح، على مدار مشواره الفني الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، ونجح منذ ظهوره في أن يصبح فتى الشاشة الأول، وواحدًا من أبرز نجوم السينما في مصر والعالم العربي.