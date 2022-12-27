عمرو محمود ياسين عن افتتاح دار مسنين للفنانين: مشروع إنساني عظيم

أشاد الكاتب عمرو محمود ياسين، بمشروع افتتاح دار «القوة الناعمة» لرعاية فناني مصر من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر، واصفًا إياه بقوله: «مشروع إنساني حضاري عظيم، واللي هيكون متاح أمام فنانين بيكونوا في احتياج لمكان يحتضنهم ويقضوا فيه وقتهم، بعد ما يكونوا عاجزين عن العمل في مراحل متقدمة من عمرهم، وحلمنا كتير بوجود مثل هذا المشروع».

عمرو محمود ياسين: سعدت بالجهود المبذولة وراء الدار

وأضاف عمرو محمود ياسين، لـ«الوطن»: «سعدت جدًا بالجهود المبذولة وراء الدار؛ بداية من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمجالس السابقة، خاصة مجلس الفنان أشرف عبدالغفور»، لافتًا إلى دور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، أحد المتبرعين الرئيسيين للدار: «علاقات عظيمة وطيبة بين مصر والإمارات، وبتقدم دعم كبير لفناني مصر، والمصريين بشكلٍ عام».

الاسم يعبر عن فناني مصر

وعن اقتراحه «القوة الناعمة» ليكون اسمًا رئيسيًا لدار المسنين، قال: «الاسم بيعبر عن فناني مصر، باعتبار الفن قوة من قوى الوطن اللي بيكون لها دور، فلا نستطيع أن نغفل دور الفن في التغيير وطرح المشكلات والإشارة إلى العيوب، هذا الفن الهادف الذي نسعى إليه دومًا، ويكون قادرا على مساعدة الوطن، ودائما حضارة الشعوب تقاس بمدى تقدم الفنون فيها».