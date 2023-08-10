قيادي بمستقبل وطن: القائمة المطلقة تمنع وصول فئات مرفوضة للبرلمان

قال المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن»، إن الانتخابي الذي يفضله من وجهة نظره هو نظام القائمة المغلقة، للانتخابات البرلمانية القادمة.

النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة

وأضاف أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب «مستقبل وطن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القائمة المطلقة تعتبر النظام الانتخابي الأفضل للانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لأن هذا النظام الانتخابي سوف يساعد في خلق التنوع بين أعضاء البرلمان، وهذا التنوع هو أمر مطلوب وإيجابي جدا للمجلس وكذلك للمواطنين.

وأوضح أن الوضع الصحي للبرلمان أن يكون أعضائه مختصين في شتى المجالات، وكل منهم يختلط بالمجال بشكل مختلف، بحيث يكون هناك خبراء اقتصاد، وخبراء تشريعيين، ومختصين في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة، مما يساهم في نهاية المطاف من تحقيق الصالح للمواطنين.

مزايا القائمة المطلقة في النظام الانتخابي

كما لفت إلى أن القائمة المطلقة تتيح الفرصة لإضافة الخبرات والقدرات المختلفة للمجلس، وهذه الخبرة من الممكن ألا تكون متوفرة في النائب الفردي، بالتالي هي تعتبر النظام الإنتخابي الأمثل، هذا بالإضافة إلى أن القائمة المطلقة تتيح الفرصة للسيطرة على وصول الأشخاص للبرلمان، وتمنع وصول فئات مرفوضة إلى المجلس.

أشار إلى أهمية زيادة عدد أعضاء البرلمان بحيث يكون متناسبا مع الكثافة السكانية في مصر: «يجب أن يكون العدد قائما على نسبة وتناسب، حسب عدد السكان في كل دائرة، بحيث يكون التمثيل النيابي على حسب الكتلة السكانية لكل دائرة انتخابية».