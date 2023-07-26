تحالف الأحزاب المصرية: القائمة المطلقة تضمن تمثيل جميع الفئات في البرلمان

قال المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ نظام الانتخاب المتعلق بالغرفتين التشريعيتين في القائمة المطلقة يحقق الاستقرار النيابي ويضمن تمثيل فئات المجتمع تحت قبة البرلمان.

تحالف الأحزاب المصرية

وأوضح المهندس تيسير مطر لـ«الوطن»، أنّ نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة يمكنه تمثيل القوى الوطنية وفئات المجتمع التي تضم خبراء وأكاديميين وعمال وفلاحين وأقباط ومتحدي الإعاقة وشباب ونساء تحت مظلة واحدة وإطار واحد.

وتابع أمين عام تحال الأحزاب المصرية، أنّ القائمة المطلقة تخلق روح التنافسية والتعددية السياسية بين القوى الوطنية وبعضها البعض، وتشكل مبدأ الرأي والرأي الآخر، حيث تجمع بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة تحت منطلق واحد، على أن يحتفظ كل حزب بمواقفه وأجندته الخاصة به دون أن يجبر على رأي معين.

الحوار الوطني

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، حديثه، مؤكدا أنّ الحوار الوطني سيأتي بنتائج جيدة وملموسة تجاه القضايا المجتمعية الموضوعة على طاولته، خاصة أنّه جمع بين القوى الوطنية دون أي إقصاء أو إبعاد.