أحمد الخطيب: قرارات «المتحدة» توافقية ودعمها للثقافة سيحقق طفرة مصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي والتراثي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن «المتحدة» تنظر للأمور بعمق شديد مع مراعاة اهتمامات الدولة بمختلف قطاعاتها واحتياجاتها، لافتًا إلى أن الاختيارات التي تمت مؤخرًا في هيكل الشركة اختيارات توافقية بامتياز، وهناك إجماع عليها بما يؤكد أن صناع القرار في "المتحدة" يعلمون كل شيء ويدرسون القرارات بتأنٍ شديد.

الاختيارات الجديدة.. كفاءات متميزة

أوضح «الخطيب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن هناك حالة من الرضا في مؤسسات الشركة المختلفة بالاختيارات الجديدة، ومنها جريدة «الوطن» و«اليوم السابع»، إضافة لفرحة كبيرة في قطاع الإنتاج بعودة الدكتور عماد ربيع، واستقبال مبهر لخبر اختيار ريهام السهلي رئيسا لقنوات dmc، مضيفًا أن الاختيارات جاءت مناسبة وحقيقية وفقًا لقدرات متميزة بما يعني إجادة صناع القرار لاختيار العناصر النشيطة صاحبة الكفاءة لتحقيق نجاح المؤسسة بشكل عام.

نجاح قطاعات «المتحدة»

وتابع رئيس القطاع الثقافي والتراثي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «كل الزملاء في قطاعات المتحدة حققوا نجاحات كبيرة ومنهم أحمد الطاهري على المستوى الإخباري، وأحمد الدريني على المستوى الوثائقي، وأحمد فايق على مستوى العلوم والمعرفة والبرامج المتخصصة، جميعهم حققوا طفرة على مستوى عالمي وليس على المستوى المحلي فقط»، مضيفًا أن الشركة المتحدة تولي قطاع الثقافة والتراث اهتمامًا خاصًا بما يعني أن دولة ضخمة مثل مصر تمتلك تراثًا ثقافيًا وإرثًا كبيرًا وحضارة ثقافية متفردة على مستوى العالم وتستحق الاهتمام والدعم، وبالتالى هناك تركيز كبير على استثمارها وتنميتها.