أحمد الخطيب رئيسا لقطاع التراث والثقافة بالشركة المتحدة كتب: شريف سليمان 11:07 ص | الخميس 10 أغسطس 2023 الكاتب الصحفي أحمد الخطيب أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيسا لقطاع التراث والثقافة بالشركة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر وإعادته للسلطة إجلاء جماعي لسكان جزر هاواي بسبب حرائق الغابات في الولايات المتحدة وائل الفشني: «اتسلطنت» أثناء غنائى في العلمين.. و«المتحدة» أبدعت في إقامة مسرح الشارع رئيس دار الأوبرا: «المتحدة» وفرت سبل الدعم والنجاح لمهرجان العلمين مندوب السودان بالأمم المتحدة يدعو لبدء «حوار سياسي شامل جامع» ريهام السهلي: أشكر الشركة المتحدة لاختياري لرئاسة شبكة قنوات dmc أحمد الطاهري: تغييرات القيادات في الشركة المتحدة هدفها تمكين المرأة والشباب ريهام عبد الحكيم تشكر الشركة المتحدة على تنظيمها الرائع لمهرجان العلمين حميد الشاعري: العلمين أحلى مدينة على البحر المتوسط وأحيي الشركة المتحدة حميد الشاعري يشكر الشركة المتحدة على مهرجان العلمين الشركة المتحدة.. قرار نأمل الاقتداء به ريهام عبد الحكيم تشيد بتخصيص الشركة المتحدة عائدات مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» أحمد الخطيب الشركة المتحدة بقلم شريف سليمان