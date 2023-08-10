محمد حماقي يطرح أغنية «مش كفاية فراق» ضمن ألبومه الجديد

طرح الفنان محمد حماقي، أغنية جديدة تحمل اسم «مش كفاية فراق»، ضمن أغاني ألبومه الجديد، احتفالًا بموسم صيف 2023، مساء اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «مش كفاية فراق» لـ محمد حماقي، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وميكس لـ تميم، فواصل موسيقية لـ تامر علي، وجيتار مصطفى أصلان، وقانون ماجد سرور، وناي أحمد خيري، ووتريات محمد عاطف.

كلمات أغنية مش كفاية فراق لـ محمد حماقي

وتقول كلمات الأغنية: «مشاوير وذكريات وسنين.. تفاصيل هنلاقيها في مين.. وسؤال كل يوم بليل.. راجعين ولا مش راجعين.. حواديت زي حب زمان.. عناوين روحنا كل مكان.. أيام مش بتيجي كتير.. أيام تغلب النسيان.. يا فراق مش كفاية فراق.. هرتاح امتى من الأشواق.. وديت ليه حبيبي بعيد.. أوجاعي كل يوم بتزيد.. يا فراق مش كفاية فراق.. يا فراق جاي على العشاق.. يرضيك هو إحنا أي اتنين، ما تروح لناس تانين».

4 ملايين مشاهدة لـ«حبيت المقابلة» لـ محمد حماقي

وكانت أغنية «حبيت المقابلة» لـ محمد حماقي، الذي طرحها الأسبوع الماضي، حققت أكثر من 4 ملايين مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك خلال أسبوعٍ واحد، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.