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محمد حماقي يحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية «حبيت المقابلة» في أسبوع

كتب:

ياسمين محمود
11:50 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
مشهد من الاغنيه

مشهد من الاغنيه

حقق الفنان محمد حماقي 4 ملايين مشاهده بأغنيته الجديدة «حبيبت المقابلة»، وذلك بعد أسبوع من طرحها، والتي قدمها «حماقي» بتقنية الذكاء الاصطناعي.

صُناع أغنية «حبيت المقابلة»

وأغنية «حبيت المقابلة» لـ محمد حماقي من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

أغنية «لمون نعناع»

وكان «حماقي» حقق نجاحا كبيرا بأغنية «لمون نعناع»، والتي حققت ملايين من المشاهدات على «يوتيوب»، ونالت إشادات الجمهور بسبب الطابع الشعبي الذي تميزت به الأغنية ويقدمه «حماقي» لأول مرة.

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بقلم ياسمين محمود