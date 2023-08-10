أسعار الذهب خلال بدء التعاملات المسائية اليوم.. عيار 21 بـ2180 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تحركات طفيفة في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، وجاء عيار 21، الأكثر تداولاً، بسعر 2180 جنيهاً، كما سجل عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2491 جنيهاً للجرام الواحد.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في الشعبة العامة للذهب وفي محلات الصاغة ببداية التعاملات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، 2491 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس الأربعاء، وفق أسعار الذهب اليوم في مصر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2180 جنيهًا للجرام، وفق أسعار أسعار الذهب اليوم في مصر، وهو الأكثر مبيعًا .

وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1869 جنيهًا للجرام.

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و440 جنيهاً، وفق تحديثات الأسعار الأخيرة اليوم.

أسعار الذهب العالمية ترتفع بسبب البيانات الاقتصادية

وخلال الساعات الأولى اليوم صدرت بيانات التضخم الأمريكية الأهم منذ لحظات لتكشف عن أهم مؤشر ينتظره الفيدرالي الأمريكي ورئيسه، جيروم باول، الذي يُحدد موقفه من السياسة النقدية الأمريكية وفقًا للبيانات، وارتفعت الأسعار العالمية للذهب نتيجة هذه البيانات.