إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة على الطريق الصحراوي في السويس

أصيب شخص في العقد الرابع من العمر صدمته سيارة مسرعة أثناء قيادته دراجة على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس، وجرى نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام.

إصابة شخص صدمته سيارة

كان مرفق إسعاف محافظة السويس تلقى بلاغا بوقوع حادث على الطريق الصحراوي «السويس - الإسماعيلية»، بوقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بشخص يستقل دارجة مما أسفر عن إصابته، وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

معاينة حادث السويس

من جانبها توجهت قوة من قطاع تأمين الطرق وقسم شرطة الجناين، لمعاينة حادث تصادم سيارة للشخص الذي كان يستقل دراجة أسفر عن مصاب وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مصابا في حادث تصادم مع سيارة مسرعة، وتم خضوع المصاب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ويدعى «خالد.م.ف» 35 عاما، مقيما بحي الجناين بالقطاع الريفي بالسويس.