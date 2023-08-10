حبس المتهم بتزوير جوازات السفر بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بحبس مسجل خطر في الجيزة بتهمة تزوير جوازات السفر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها للراغبين في السفر للخارج ممن يحوّل سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

ضبط 12 بصمة خاتم مقلدة

وقام رجال الشرطة بضبط المتهم، عُثر بحوزته على 12 بصمة خاتم «مقلدة» لجهات مختلفة، كشفي حساب بنكي منسوب صدورهما لأحد البنوك «مزورين»، وجواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول «مزور»، وجهاز حاسب آلي «لاب توب» وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي أن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأضاف أن المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.