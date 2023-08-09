التقديم في كلية الشرطة 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها التقديم في كلية الشرطة ومعرفة الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقديم في كلية الشرطة من خلال موقعها الرسمي، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات والمتخصصين.

شروط التقديم في كلية الشرطة

وتوضح الوطن للقارئ كيفية التقديم في كلية الشرطة وما هي شروط الالتحاق في السطور التالية :

ـ يكمن الشرط الأول للتقديم في كلية الشرطة أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصربين الأصل والجنسية، وعدم حمل أي جنسية لدولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء بالحكومة أو القطاع العام بحكم أو تأديبيا، وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية بالنسبة لحملة الثانوية.

- ألا يقل الطول عن 170 سنتيمترا، ولا يزيد الوزن الطول عن 90، ويجتاز كل الاختبارات الخاصة بالقبول، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

ـ يجب أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة البدنية والصحية والسمات الشخصية والسن.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

1- أصل شهادة الكمبيوتر.

2- شهادة الثانوية العامة أو بيان النجاح موضح بها درجات الطالب.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب.

4- شهادة حسن سير وسلوك.

5- نموذج 110 جند.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر وشهادة التخرج إن وجدت.

7 صورة من بطاقة الأم.

8- عدد 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

9- صورة من مدخرات الوالد والوالدة.

10- فى حالة طلاق الوالد والوالدة يذكر السبب.