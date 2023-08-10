من ذوي الهمم.. تكريم الأول على الثانوية العامة وإعفاؤه من المصروفات بسوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الطالب محمد مصطفى محمد حسن الأول على المحافظة من ذوي الإعاقة فئة المكفوفين والخامس على الجمهورية، بمجموع 370 درجة بما يعادل 90.3 % في الشعبة الأدبية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

إعفاء الطالب من المصروفات الدراسية

قال رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم إعفاء الطالب محمد مصطفي محمد الخامس على مستوى الجمهورية من المصروفات الدراسية في حالة التحاقه بكلية الآداب لتحقيق حلمه الجامعي، وأن الجامعة ستقدم له سبل الدعم خلال مسيرته الجامعية، في إطار اهتمامها بالمتفوقين والمتميزين علمياً وخاصة من فئة ذوي الإعاقة والذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم.

وأوضح أن الاهتمام بذوي الإعاقة هو محور وطني من محاور التنمية المستدامة تم صياغته في إطار مؤسسي من خلال المبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف»، التي تبنت الجامعة أهدافها من خلال أنشطة وفعاليات في كافة كلياتها وقطاعاتها.

تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم

وأشار «النعماني»، إلى أن إدارة جامعة سوهاج، تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين خاصة من ذوي الإعاقة لتحفيزهم وتشجيعهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، نظراً لحرصها علي تمكين هؤلاء الطلاب من كامل حقوقهم، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال دراستهم بالجامعة، مشيداً بالطالب محمد الذي يعد مثالاً مشرفًا يُحتذى به، موجهاً الشكر والتقدير لأسرة الطالب على مابذلوه من جهود وتكبدهم المشاق حتى استطاع حصد هذه المركز المتقدم.

ومن جانبه قال الدكتور عماد الصوينع، إن الطالب محمد مصطفى هو الأول على المحافظة من الطلاب ذوي الإعاقة (المكفوفين) بمدرسة النور للمكفوفين، والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، حيث قام الطالب بالتنسيق من خلال المركز، وسجل رغباته بمساعدة المركز ضمن المرحلة الأولى، معلناً عن رغبته الأولى في الالتحاق بكلية الآداب.

الاستقبال سيكون حافزاً له لاستكمال دراستها الجامعية

وأعرب الطالب محمد عن سعادته باستقبال رئيس الجامعة له، مشيراً إلى أن هذا الاستقبال سيكون حافزاً له لاستكمال دراستها الجامعية والسعي دائما ًبكل جد واجتهاد للتفوق وحصد المراكز الأولى دراسياً.