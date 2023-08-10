ماذا حدث في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟.. 60 مصابا وشهود عيان يروون التفاصيل

لحظات من الخوف والتوتر سيطرت على حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، يوم الاثنين الماضي، في سيرك ماكسيموس، في العاصمة الإيطالية روما، الذي شارك به 60 ألف شخص، بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الحاضرين وهم يتزاحمون ويتسلقون الحواجز، ما أدى إلى إصابة 60 شخصا.

إصابة 60 شخصا في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا

أصيب ما يقرب من 60 شخصًا، كانوا حاضرين الحفل في سيرك ماكسيموس بروما، بأعراض خفيفة من التسمم، مع تهيج العينين والحلق، بعد أن بدأت إثارة الشغب فى الحفل فور ظهور المغني الهيب هوب كاني ويست، وخرجت الأمور عن نطاق السيطرة تحديدا في الوقت الذي قام شخص بـ رش رذاذ الفلفل بين الحاضرين الذين كانوا يتسلقون الحواجز.

وطالبت إدارة الحفل بتدخل الأطباء المتواجدين بموقع الحفل على الفرر لرعاية المصابين، معتقدين أن سبب التهيج الذي أصاب الـ60 شخصا يرجع إلى رذاذ الفلفل الذي جرى رشه من قبل أحد الحاضرين أثناء الحفل الموسيقي.

تحقيقات الشرطة الإيطالية

ووفقًا لعمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة الإيطالية، خلال الساعات القليلة الماضية، فقد أشارت النتائج إلى أن سبب التسمم قد يرجع إلى قنبلة دخان ألقيت على الحشد خلال حفل ترافيس سكوت، مع عدم التعرف على هوية المسؤولين عن الفعل.

أقوال المصابين في حفل ترافيس سكوت

وبحسب شبكة «راي أونو» الإيطالية، قال أحد المصابين بالحفل، إنه شعر بالاختناق بعد رش الرذاذ ما جعله يحاول تسلق الحواجز في محاولة للابتعاد عن استنشاقه.

أقوال الشهود

وقالت كاترينا باليفو، إيطالية مقيمة قرب موقع الحادث، إنها شعرت باهتزاز ممتلكاتها داخل المنزل، ونشرت تغريدة على «تويتر»، قائلة : «هل أحد شعر بزلزال روما؟ أم حلمت به؟»، واصفة الحدث بأنه زلزال قوي ضرب إيطاليا من توافد الحشد داخل الحفل.

ويذكر أن خلال الحفل صعد صبي يبلغ من العمر 14 عامًا داخل الحديقة الأثرية، على شرفة تل بالاتين، لمشاهدة الحفل، متهربًا من ضوابط المراقبة، وسقط في حفرة عمقها 4 أمتار، وعلى الفور تدخل رجال الإنقاذ وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى Bambino Gesù.