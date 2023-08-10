المخرج بيتر ميمي: فيلم «بيت الروبي» يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية

احتفل المخرج بيتر ميمي، بنجاح فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتصدره قائمة أكثر الأفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية، مُحققًا 120 مليون جنيه، وذلك وفق الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ونشر «ميمي»، عبر حسابه على «فيس بوك»، بوستر الفيلم، وعلق عليه بقوله: «الحمد لله والشكر لله.. رسميا بيت الروبي أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية».

أبطال وأحداث فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي»، الذي طُرح في دور العرض، منذ يوم 21 يونيو الماضي، من بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبوسريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث فيلم «بيت الروبي» حول تغير أحوال إبراهيم الروبي الذي اعتاد العيش بهدوء في منطقة ساحلية بصحبة زوجته وطفليه، عندما يأتي شقيقه الصغير لزيارته ويقرر اصطحابه للقاهرة، وتقابلهما أزمات صعبة وذلك في إطار كوميدي.