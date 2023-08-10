أطباء مصريون بأمريكا وبريطانيا يكشفون مستجدات متحور (EG.5): «لا داعي للذعر»

يعيش آلاف السكان في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حالة من القلق والخوف، بعد الأنباء عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، المعروف باسم «EG.5»، بعدما بات الأكثر انتشاراً في عدة دول، وذلك بحسب ما كشفته منظمة الصحة العالمية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية اليوم الخميس.

متحور «EG.5» الجديد

وقال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر في لندن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المتحور الفرعي الجديد (EG.5) يُعد أحد المتحورات الفرعية من متحور «أوميكرون»، كما أنه ظهر في الشهور الماضية.

وتابع «سليمان» أنه مع مرور الوقت، أصبح المتحور يسيطر على المتحورات الأخرى في بريطانيا، وأصبح السائد عن باقي كل المتحورات المعروفة في أمريكا، وفي طريقه إلى أن يصبح المتحور السائد أيضاً في بريطانيا، لذلك خلال الفترة القادمة سوف يتم الإعلان عن جرعات محفزة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في بريطانيا.

وأوضح استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر بلندن أن سرعة المتحور الجديد في الانتشار تزيد عن المتحورات السابقة بحوالي 20%، ولا يوجد أي دليل يشير إلى أنه أكثر شراسة من المتحورات السابقة، أو يسبب زيادة في الحالات الحرجة، لذلك لا داعي للقلق والخوف منه، وأضاف أنه يتم حالياً تفسير زيادة سرعة المتحور عن المتحورات السابقة، وسبب تكونه في هذه الفترة، إذ توصلت أحدث الأبحاث إلى أن السبب في ذلك هو زيادة اختلاط الناس بالأماكن العامة، مثل دور السينما وغيرها.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنة بمستشفي «روبرت وود جونسون» في نيوجيرسي بأمريكا، إنه لا داعي للذعر من المتحور الجديد، وأوضح أن طبيعة الفيروسات تتحور مع الانتشار، وأضاف: «طالما أن فيروس كوفيد يواصل الانتشار من شخص إلى آخر، فإن فرصة التحور تظل موجودة»، موضحاً أن نسبة الإصابة بالفيروسات تزداد في المواسم التي تزيد فيها الفيروسات الخاصة بالجهاز التنفسي، وهذا أمر طبيعي.

الوقاية من المتحور الجديد

ولفت «خضر» أن اللقاحات المتاحة حاليا تعد أهم وسيلة للوقاية من الفيروسات، كما أن يجب على الأشخاص إتباع الاحترازات الشخصية، مثل غسل الأيدي، وارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة، خاصة الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.