وزير التعليم يكشف عن خطة تطوير المناهج في العام الجديد.. «المفاهيم الكبرى»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم دراسة ومراجعة المناهج الجديدة خاصة العلوم والرياضيات، في المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على المفاهيم الكبرى، قائلا: «إذا زاد العبء المعرفي، فإن تشغيل المخ سيقل، ولا بد التركيز على المفاهيم الكبرى لإعطاء مساحة أكبر للطلاب للتفكير والوصول إلى تفاصيل أكبر».

تدريب المعلمين على نوعية المناهج الجديدة

وأضاف زير التربية والتعليم، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه خلال العام القادم ستتيح المناهج المفاهيم الكبرى، وستكون مرضية، فضلا عن تدريب المعلمين على هذه النوعية من المناهج، مشيرا إلى أن الخبراء راجعوا المناهج والمقررات الدراسية لإعطاء مساحة للطلاب للتفكير والتدريس بنظام حل المشكلات.