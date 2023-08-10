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عاجل.. تراجع طفيف بأسعار الذهب منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس

كتب:

مارينا رؤوف
07:27 م | الخميس 10 أغسطس 2023
أسعار الذهب تسجل تراجعات طفيفة منتصف تعاملات مساء اليوم

أسعار الذهب تسجل تراجعات طفيفة منتصف تعاملات مساء اليوم

سجلت أسعار الذهب تراجعات طفيفة، في منتصف التداولات المسائية اليوم الخميس، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً انخفاضاً بمقدار 5 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2175 جنيهاً، مقابل 2180 جنيهاً، في بداية التعاملات المسائية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2486 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2175 جنيهاً، وعيار 18 بسعر 1864 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألف و400 جنيهاً.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.