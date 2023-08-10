مصادر: «التموين» تطلب مد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من الخارج، بسبب ما آلت إليه مبادرة الإعفاء من توازن لسوق الذهب المحلي واستقرار في الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

الإعفاء الجمركي على واردات الذهب

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن تنتهي مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب في شهر نوفمبر المقبل وهو الشهر السادس والأخير للمبادرة التي أعلنها مجلس الوزراء وتم تطبيقها منذ يوم 11 مايو الماضي، موضحة أنه من المتوقع أن يتم مد فترة المبادرة لما بعد شهر نوفمبر المقبل لمدة يحددها مجلس الوزراء حال تمت الموافقة على مقترح وزارة التموين.

كيف سوق الذهب من مبادرة الإعفاء الجمركي؟

واستقرت الأسعار في سوق الذهب المحلي، بعد تطبيق المبادرة، لينحفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 2850 إلى 2150 جنيهًا بالنسبة للعيار 21، خلال مدة تطبيق المبادرة والتي بلغت 3 شهور حتى الآن، فضلا عن زيادة خام الذهب في السوق المحلي، ليبلغ حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعافاة من الجمارك 600 كليو من الذهب.