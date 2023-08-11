رياضة الإسكندرية تعلن ترتيب دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة

اشتعلت المنافسة بين فرق مجموعات دوري مراكز الشباب في نسختة العاشرة والذي أطلقتة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بين مراكز الشباب، الذي يشارك فية 24 فريق تمثل مراكز الشباب مقسمة إلى 4 مجموعات حسب الموقع الجغرافي للمراكز، ويقام دوري مراكز شباب الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوري توتال إنيرجيز

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن دوري هذا العام يعد النسخة العاشرة ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في إطار الاهتمام بالمواهب الرياضية واكتشافها ورعايتها لذلك تتنوع الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الشعبية والساحات الرياضية.

ترتيب المجموعات

وأشارت إلى أن نجاح دوري مراكز الشباب جعله محور اهتمام المراكز والمشاركة فيه، والدوري تنظمه وزارة الشباب و الرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتم تقسيم الفرق المشاركة وعددها 24 فريق تمثل مراكز الشباب بالإسكندرية إلى 4 مجموعات كل مجموعة 6 فرق بنظام وصول الأول والثاني من كل مجموعة للأدوار التالية ويحصل الفائز على درع الدوري.

وجاء ترتيب المجموعات الأربع كالآتي: