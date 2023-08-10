مصرع شخصين في تصادم سيارة بخلاطة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخصين مصرعهما إثر وقوع حادث اصطدام سيارة مع خلاطة خرسانة في الكيلو 27 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، من اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى، وجرى إخطار اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث من خلال شرطة النجدة.

أسماء ضحيتي حادث تصادم طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحيتين نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة بخلاطة وهما، محمد عزوز سيد يحيى 50 سنة من أطفيح محافظة الجيزة، جثة هامدة، وأشرف صبحي محمود 44 سنة من محرم بك الإسكندرية، وصول جثة هامدة، تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثتين من خلال مفتش الصحة، ونقلها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.