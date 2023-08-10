تفاصيل مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنوفية 

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «طملاي - شبين الكوم»، في نطاق مركز منوف بالمنوفية، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وانتقلت قوة أمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث طريق طملاي بالمنوفية

وأكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجثة جرى نقلها إلى مشرحة المستشفى، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بشبين الكوم بعد الدفع بسيارات الإسعاف إلى ومكان الحادث، ويقوم الأطباء بتقديم الرعاية الصحية للمصابين في تخصصات مختلفة.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور طملاي شبين الكوم، بالقرب من نزلة قرية دبركي بدائرة المركز، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

علي صعيد آخر، شهد مركز الباجور في المنوفية، مصرع شاب في حادث دراجة نارية على طريق الباجور أشمون، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام لإنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.